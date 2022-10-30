«Спартак» — «Торпедо»: ставка Александра Бубнова на дерби с коэффициентом 6.20

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на московское дерби РПЛ «Спартак» — «Торпедо».
Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:0 за 6.20.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Спартак» уверенно идёт на втором месте и много забивает. Разумеется, «Торпедо» при таком раскладе — явный аутсайдер.
Да, это дерби, но всё-таки не верится, что автозаводцы сумеют преградить красно-белым путь к своим воротам.
Абаскаль построил отличную команду, возвращается Промес, забивает Соболев. Кажется, что «Торпедо» нечего ловить в этом матче. Красно-белые на порядок сильнее и выиграют всухую».
Экспресс с коэффициентом 15.75.
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
Нервный срыв Гогниева: обматерил комментатора и отправил домой Глушакова.
- 30 октября 2022
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
03:45
-
02:15
-
01:45
-
01:15
-
00:45
-
00:15
- 29 октября 2022
-
23:15
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30