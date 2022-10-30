«Спартак» — «Торпедо»: ставка Александра Бубнова на дерби с коэффициентом 6.20

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на московское дерби РПЛ «Спартак» — «Торпедо».

Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:0 за 6.20.

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«Спартак» уверенно идёт на втором месте и много забивает. Разумеется, «Торпедо» при таком раскладе — явный аутсайдер.

Да, это дерби, но всё-таки не верится, что автозаводцы сумеют преградить красно-белым путь к своим воротам.

Абаскаль построил отличную команду, возвращается Промес, забивает Соболев. Кажется, что «Торпедо» нечего ловить в этом матче. Красно-белые на порядок сильнее и выиграют всухую».

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

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