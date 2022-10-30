Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 3.48

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА от авторов Betassist.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 3.48.

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Игра двух команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы. После смены тренера «Сочи» хватило всего лишь на два периода куражной и достаточно неплохой по качеству игры с «Трактором», однако от очередного поражения команду это не спасло. У хозяев уже восемь поражений подряд, и пока совершенно не понятно, что они могут предложить в матче с очевидным фаворитом.

У «Сочи» хватает кадровых проблем, они уже четыре матча подряд пропускают не менее четырёх шайб в свои ворота и едва забивают хотя бы дважды. Действующий чемпион, в свою очередь, довольно своевременно вспомнил о своём статусе и начал демонстрировать победные результаты на постоянной основе.

У армейцев девять побед подряд, а в основное время они не уступали уже 11 встреч кряду. Сергей Фёдоров сумел наладить игру в обороне – его команда за время победной серии пропустила больше одного гола всего раз.

При этом меньше трёх голов московский клуб забивал всего в двух играх. Предположим, что в этом матче ЦСКА не потребуется много сил для победы и большого количества голов мы не увидим – можно рассмотреть вариант «победа гостей и тотал меньше 4.5 шайбы» с коэффициентом 3.48.

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