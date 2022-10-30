«Спартак» — «Торпедо»: по какому каналу покажут, во сколько начало дерби, прогнозы

30 октября стартует московское дерби «Спартак» — «Торпедо». Встреча начнётся в 16:30 мск на стадионе «Открытие Банк Арена».

Смотреть прямой эфир игры можно на канале «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на воскресенье.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех автозаводцев оценивается в 10.5. На ничью дают коэффициент 5.55.

Букмекеры не сомневаются, что игра 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

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