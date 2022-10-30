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«Краснодар» — «Зенит»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.50

«Краснодар» — «Зенит»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.50
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:0 за 7.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Нет сомнений, что «Зенит» будет иметь игровое преимущество. Счёт зависит только от того, как петербуржцы будут реализовывать свои моменты.

«Краснодар» попытается дать бой, но это ему не поможет. Особенно после недавней победы «Зенита» со счётом 7:0.

После такого «Зенит» будет на кураже и в таком случае «Краснодару» не позавидуешь. Особенно учитывая его слабую форму».

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Где покажут матч «Краснодар» — «Зенит».

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