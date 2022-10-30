«Сочи» — «Урал»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Урал».
Ставка: «Сочи» забьёт в первом тайме за 1.80.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Сочи» будет принимать «Урал», который одержал шесть побед подряд, а четыре из них в чемпионате, тем самым выправив чуть-чуть ситуацию в таблице. Совсем недавно команды играли в Кубке России, получилась настоящая бойня – 3:2.
«Урал» выиграл, но была даже драка в концовке с удалением Каштанова. Тогда «Сочи» пропустил два одинаковых мяча в первом тайме от Газинского. Здесь какие-то корректировочки обязательно надо внести.
Дела у «Сочи» складываются не лучшим образом. Команда сейчас подавлена, не очень хорошо двигается. И после 0:7 в Санкт-Петербурге здесь уже репутационный удар для самих игроков. Они играют дома.
После 1:4 в Оренбурге «Сочи» как-то сумел среагировать правильно и обыграл «Локомотив» — 4:0. Посмотрим, как сумеет отреагировать на поражение от «Зенита». Игроки у «Сочи» опытные, самодостаточные, а репутационный удар им был нанесён болезненный.
Кажется, что где-то «Урал» чуть перебрал очков в последнее время. Не во всех матчах «Урал» был лучше соперника. С «Крыльями» так вообще повезло с ранним удалением. Думаю, что Гаранин с Точилиным должны правильно настроить свою команду на этот матч. Если «Сочи» включится с первых минут, то «Уралу» будет очень непросто.
Гол «Сочи» в первом тайме за 1.80 – мой прогноз на эту встречу. Верю, что сочинцы правильно отреагируют на поражение в Петербурге».
Массимо Каррера дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
Экспресс с коэффициентом 15.75.
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
Спартак Гогниев: не понял удаления — матом я на судью не ругался.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
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