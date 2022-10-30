«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН».
Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.70.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«К сожалению, «Пари Нижний Новгород» до сих пор пребывает в состоянии неопределённости. Никак не решится ситуация с главным тренером Галактионовым – переходит он в «Локомотив» или нет. Футболисты всё это чувствуют. Результата давно нет. Хотя в середине первого круга нижегородцы показывали качественный футбол.
«Крылья» местами выглядят неплохо, а местами проваливаются, как в последнем туре в Екатеринбурге. Правда, там судья по непонятным причинам удалил Бейла. Это решение отменили. Он сыграет в этом матче, но нестабильность я бы объяснил тем, что многие лидеры ушли, а новых ребят надо вживлять в систему.
На мой взгляд, всё-таки самарцы более цельный футбол показывают, персоналии у них поинтереснее, да и матч домашний. А нижегородцы впали в чёрную полосу, и на таком сложном выезде они вряд ли сумеют выбраться из такой ситуации.
Я просто поставлю на команду Осинькина. Набрал форму Пиняев, Глушенков в порядке. Думаю, они способны сделать результат. К тому же в обороне получше стала выглядеть Самара, понадёжнее».
Экспресс с коэффициентом 15.75.
Массимо Каррера дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
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Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
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