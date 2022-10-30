«Сочи» — «Урал»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, во сколько начало

30 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал». Начало запланировано на 14:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех екатеринбуржцев оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.98.



Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Урал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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