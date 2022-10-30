«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на московское дерби

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо».

Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 мяча за 1.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«На «Открытие Банк Арену» вход Андрею Талалаеву разрешён, он выздоровел, всё в порядке, будет руководить своей командой. «Спартак» воодушевлён после пяти забитых мячей в ворота «Химок». И «Спартак» сейчас на чистом втором месте. Соперник вязкий, неудобный, особенно он таким стал при Талалаеве.

Наверно, в первом тайме «Торпедо» какие-то сюрпризы подготовит «Спартаку», его очень быстрой атаке, закроет фланги, насытит середину. Может быть, Талалаев действительно какой-то сюрприз Гильермо Абаскалю придумает, как это было с тем же Талалаевым и Абаскалем в Грозном, когда Андрей Викторович руководил «Ахматом».

В последних восьми домашних матчах у «Спартака» в семи случаях второй тайм был результативным – два и более мячей забивалось. Я здесь, пожалуй, буду напирать на статистику и предложу вариант «тотал 2-го тайма больше 1.5 мяча» за 1.80. Статистика к этому подталкивает».

Экспресс с коэффициентом 6.78 на РПЛ.

Где покажут матч «Спартак» — «Торпедо».

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