«Сочи» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 2.64

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.64.
«Команда, у которой в настоящий момент действующая серия из восьми поражений, принимает команду с действующей серией из девяти побед. Ай-ай-ай, как тут всё запутанно, никакого прогноза не сделаешь, ага!
Причём эти соперники уже встречались в Москве, и, несмотря на то, красно-синих тогда швыряло из огня да в полымя, они вынесли южан под фанфары и ногами вперед. Ай-ай-ай, и всё равно ничего не понятно, да?
Кидаемся к спасительной статистике личных встреч и видим, что с 2014 года сочинцы героически побеждали армейцев – 01 (прописью – один) раз. Проиграв при этом почти тридцать, а в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Сочи, местной команды, как бы это помягче выразиться, рядом не стояло. Именно так: все десять междусобойчиков выиграл ЦСКА.
Я, конечно, понимаю, что при таких раскладах за целковый, поставленный на победу ХК «Сочи» в основное время с преимуществом в шесть шайб, можно будет сразу купить квартиру с видом на Кремль. Увы, времена, когда всякие «Куньлуни» вертели армейцев, как хотели, уже остались в прошлом. А вот времена, когда все подряд точно так же вертят «Сочи», ещё никуда не делись.
Поэтому мой прогноз никого не удивит: выездная победа ЦСКА с преимуществом от трёх шайб и более. И даже новый тренер южан не спасёт».
Экспресс с коэффициентом 5.78 на КХЛ.
Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» с коэффициентом 5.20.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 6.80.
Названа основная причина вывода Радулова из состава «Ак Барса».
НХЛ рассматривает различные варианты проведения Кубка мира — 2024.
- 30 октября 2022
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
03:45
-
02:15
-
01:45
-
01:15
-
00:45
-
00:15
- 29 октября 2022
-
23:15
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00