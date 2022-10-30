«Сочи» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 2.64

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.64.

«Команда, у которой в настоящий момент действующая серия из восьми поражений, принимает команду с действующей серией из девяти побед. Ай-ай-ай, как тут всё запутанно, никакого прогноза не сделаешь, ага!

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Причём эти соперники уже встречались в Москве, и, несмотря на то, красно-синих тогда швыряло из огня да в полымя, они вынесли южан под фанфары и ногами вперед. Ай-ай-ай, и всё равно ничего не понятно, да?

Кидаемся к спасительной статистике личных встреч и видим, что с 2014 года сочинцы героически побеждали армейцев – 01 (прописью – один) раз. Проиграв при этом почти тридцать, а в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Сочи, местной команды, как бы это помягче выразиться, рядом не стояло. Именно так: все десять междусобойчиков выиграл ЦСКА.

Я, конечно, понимаю, что при таких раскладах за целковый, поставленный на победу ХК «Сочи» в основное время с преимуществом в шесть шайб, можно будет сразу купить квартиру с видом на Кремль. Увы, времена, когда всякие «Куньлуни» вертели армейцев, как хотели, уже остались в прошлом. А вот времена, когда все подряд точно так же вертят «Сочи», ещё никуда не делись.

Поэтому мой прогноз никого не удивит: выездная победа ЦСКА с преимуществом от трёх шайб и более. И даже новый тренер южан не спасёт».

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