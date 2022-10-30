«Спартак» — «Торпедо»: ставка Егора Титова на дерби в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.82.

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«Спартак» под конец первого круга проведёт ещё одно дерби, на этот раз с «Торпедо». В прошлом туре крупно победили «Химки» — 5:0. На мой взгляд, не совсем по делу это было, много моментов химчане создали, не зря Селихова признали лучшим в матче. Но радостно за молодых спартаковцев, которые вышли и не растерялись.

Сейчас у «Спартака» должен вернуться Промес, отбывший дисквалификацию. Наверняка Соболев захочет забить. Его длинная голевая серия прервалась в прошлом туре, хотя моменты были. Про состояние «Торпедо» трудно судить.

Талалаев не летал в Грозный на матч прошлого тура. Болел или не болел. Знает только он сам. Команда смотрится лучше, чем на старте сезона, могли забить «Ахмату», но проиграли. Даже притом, что торпедовцы добавили, думаю, против «Спартака», набравшего ход, им будет совсем тяжело. Уровень исполнителей очень сильно отличается.

Не буду выдумывать, просто поставлю на победу «Спартака» с форой (-1.5). Допускаю, что торпедовцы могут забить, но спартаковцы готовы забивать и три, и четыре»

Экспресс с коэффициентом 15.38.

Массимо Каррера дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Где покажут матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 6.00.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.