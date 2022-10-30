«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.62

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 3.62.
«Краснодар» имел неприятный отрезок в этом месяце, в котором не мог победить три матча кряду и дважды минимально уступил соседям по таблице. Однако в прошлом туре южане прервали эту неудачную для себя серию и спокойно разобрались с нижегородцами на их поле, проявив себя весьма умело по всем линиям.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Справедливости ради, стоит отметить, что качество предыдущего соперника оставляет желать лучшего и теперь «быков» ждёт совершенно другой уровень оппозиции.
Что касается «Зенита», то сейчас это, на мой взгляд, лучший клуб страны и отобрать у него очки практически нереально, даже при выездных играх питерцев. Команда очень активна в нападении и практически не допускает ошибок в обороне, часто демонстрируя просто эталонную игру сзади.
Вряд ли кто-то всерьёз сможет конкурировать с лидером за титул в этом сезоне и до зимней паузы сине-бело-голубые будут стараться набрать максимум очков. Однако лёгкой прогулки у северян не ожидается, ведь на матчи с лидером противники всегда настраиваются по-особенному сильно.
В этой паре, на мой взгляд, фаворит ясен, и это не «Краснодар». Однако навязать борьбу «быки» вполне способны, учитывая постоянно высокий настрой перед приездом гегемона первенства. Да и по классу гости не настолько сильно превосходят соперника, чтобы можно было говорить о тотальном преимуществе. Я считаю, что противостояние пройдёт в непростой атмосфере, в которой петербуржский клуб сможет добыть минимальную победу.
Мой прогноз — победа «Зенита» в один гол за коэффициент 3.62».
Экспресс с коэффициентом 15.38.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.
Массимо Каррера дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
Роналду считает катастрофой своё возвращение в «Манчестер Юнайтед».
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».
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