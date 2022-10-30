«Реал» — «Жирона»: ставка Егора Титова с коэффициентом 2.07

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Жирона».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.07.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

«Реал» неудачно съездил в Германию на этой неделе, но он раньше решил все вопросы в Лиге чемпионов, поэтому мог позволить себе даже проиграть. Сейчас он играет дома с «Жироной». Соперник не самый опасный, но очки терять нельзя – необходимо удерживать преимущество в очках над «Барселоной».

Придётся играть без Бензема, но, уверен, у «Реала» ресурсов хватает, чтобы легко обыгрывать такого соперника. На мой взгляд, сложный календарь был у Мадрида в последнее время, сейчас можно на голом классе выигрывать.

«Жирона» на предпоследнем месте. Естественно, она будет стараться цеплять очки в каждом матче, но против «Реала» на выезде это будет максимально тяжело. Очень давно эта команда не выигрывала, а тут «Реал», который не захочет во втором матче подряд обходиться без победы.

Я поставлю на победу мадридцев с форой (-2). Нет Бензема, но его может классно заменить Родриго. Не вижу проблемы для матча с такими соперниками».

Экспресс с коэффициентом 15.38.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.

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