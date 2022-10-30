«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ с коэффициентом 2.04

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.04.

«Главная игра тура: «Краснодар» — «Зенит». Здесь вокруг да около ходить не надо. «Краснодар» очень неубедительно выглядит в последних матчах, несмотря на победу в Нижнем Новгороде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» — хороший раздражитель для любого соперника, а тут будет практически полный стадион. «Краснодар» дома – с хорошим движением, хорошей формой Джона Кордобы.

Не знаю, правда, сыграет ли Олусегун после полученной травмы. Но есть Ионов, Ахметов, это индивидуально сильные игроки. Не забываем о Сперцяне, Кривцов возвращается после дисквалификации, а оборону «Зенита» сверхнадёжной не назовёшь, даже несмотря на то, что он всего пять мячей пропустил в РПЛ. Это меньше всех. Просто удивительно. 43 забито, пять пропущено.

Но что объединяет матчи «Краснодара» и «Зенита» — всегда в Краснодаре встречи получаются очень яркими и насыщенными – и в прошлом сезоне, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом. В общем, уже в девяти матчах подряд команды играют вариант «обе забьют». И только раз из девяти не сыграли «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча.

Раз уж цифры подталкивают, то давайте на этом варианте остановимся. «Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за отличный коэффициент 2.04. Никому не отдаю предпочтения».

Экспресс с коэффициентом 15.38.

Где покажут матч «Краснодар» — «Зенит».

Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на «Краснодар» — «Зенит» от Виктора Гусева.

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