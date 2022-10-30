«Куньлунь» — «Авангард»: неожиданный прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Авангард».

Ставка: «Куньлунь» не проиграет за 2.36.

«В данном матче практически всё будет зависеть от «Авангарда». Игра «Куньлуня» читается, как открытая книга, она без особых изысков, и её графически можно описать прямой с небольшими колебаниями.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Игра «Авангарда» — это синусоида с большими «коленями», плюс постепенно поднимающаяся вверх. Не слишком сильно, под углом градусов этак 15. Верхние «заскоки» омской синусоиды залетают значительно выше прямой «Куньлуня», нижние находятся ниже этой прямой. Понять, в каком конкретном месте этой синусоиды будет находиться «Авангард» после матча, и вовсе невозможно.

Статистика личных встреч, конечно же, двумя руками на стороне «Авангарда» и ненавязчиво рекомендует «Куньлуню» бежать в сторону китайской границы, поскольку у «ястребов» почти трёхкратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках.

На площадках «Куньлуня», где таких междусобойчиков было всего девять, «Авангард» побеждал семь раз, то есть то же самое тройное превосходство, даже с гаком. Но какая при нынешнем «Авангарде» вообще может быть статистика?

Вывод: буду весьма скромен в своих притязаниях, видя, что бомбардиры «Авангарда» опять халтурят. Предположу, что в своём нынешнем временном доме «Куньлунь» наберёт минимум одно очко. То есть не проиграет в основное время».

Экспресс с коэффициентом 15.38.

Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» с коэффициентом 5.20.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 6.80.

Овечкин обошёл Гретцки и установил уникальный рекорд НХЛ.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 3.48.

Названа основная причина вывода Радулова из состава «Ак Барса».