Прогноз на матч Серии А «Торино» — «Милан» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Торино» — «Милан» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Милана» за 2.15.

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Команда Влашича и Миранчука не отличается стабильностью. Результаты «Торино» в текущем сезоне напоминают американские горки. У туринцев неплохо получается набирать очки с командами попроще, за счёт этого они занимают довольно высокое место в турнирной таблице. Как показывает практика, клуб не несёт угрозы для реальных фаворитов.

«Милан» сейчас на хорошем ходу. Да, не получилось создать проблемы «Челси» в Лиге чемпионов, зато в Серии А всё идёт отлично. Тут «Милан» проигрывал всего один раз, в матче с «Наполи», но по игре смотрелся ничуть не хуже набравшего форму лидера. «Россонери» сейчас и сами среди фаворитов, ведь они выиграли в четырёх последних матчах чемпионата Италии.

По игре «Милан» — это одна из сильнейших команд. Действующий чемпион хорош во всём и временами напоминает команду без слабых мест. Задача для «Торино» в этом матче – постараться отстоять ничью за счёт надёжной игры в обороне, только вряд ли это получится с таким соперником. Можно ставить на победу «Милана» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 15.38.

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