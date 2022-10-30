«Краснодар» — «Зенит»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.94.
«На моей памяти нет матчей, когда бы «Краснодар» и «Зенит» в Краснодаре играли скучно, без огромного количества голов. Даже в прошлом сезоне, когда «Краснодар» покинули многие лидеры-легионеры, была интрига до последних минут. Сейчас и подавно так должно быть.
«Краснодар» неудачно действовал в последних встречах, если говорить по игре, сейчас дома против лидера постарается отдать все силы.
Что касается «Зенита», то команда красиво победила «Сочи» — 7:0. И здесь может наступить какое-то расслабление. В этом шанс краснодарцев.
В любом случае петербуржцы свой мяч забьют, в этом сомнений нет, бразильцы в порядке, они опомнятся, даже если начнут проигрывать. «Краснодар» может на кураже создать и реализовать моменты. Сперцян и Кордоба в великолепной форме, Ахметов прибавил. Всё возможно.
Просто поставлю на тотал больше 3 мячей. Считаю, что самые реальные исходы – 2:2 или 2:3».
Экспресс с коэффициентом 10.25.
Где покажут матч «Краснодар» — «Зенит».
Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.
Прогноз на «Краснодар» — «Зенит» от Виктора Гусева.
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- 30 октября 2022
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