«Краснодар» — «Зенит»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.94.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«На моей памяти нет матчей, когда бы «Краснодар» и «Зенит» в Краснодаре играли скучно, без огромного количества голов. Даже в прошлом сезоне, когда «Краснодар» покинули многие лидеры-легионеры, была интрига до последних минут. Сейчас и подавно так должно быть.

«Краснодар» неудачно действовал в последних встречах, если говорить по игре, сейчас дома против лидера постарается отдать все силы.

Что касается «Зенита», то команда красиво победила «Сочи» — 7:0. И здесь может наступить какое-то расслабление. В этом шанс краснодарцев.

В любом случае петербуржцы свой мяч забьют, в этом сомнений нет, бразильцы в порядке, они опомнятся, даже если начнут проигрывать. «Краснодар» может на кураже создать и реализовать моменты. Сперцян и Кордоба в великолепной форме, Ахметов прибавил. Всё возможно.

Просто поставлю на тотал больше 3 мячей. Считаю, что самые реальные исходы – 2:2 или 2:3».

Экспресс с коэффициентом 10.25.

Где покажут матч «Краснодар» — «Зенит».

Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на «Краснодар» — «Зенит» от Виктора Гусева.

Карпин — уже топ-тренер в России. Его «Ростов» творит чудеса!