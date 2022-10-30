Эксперты оценили шансы Лионеля Месси забить 100 голов за сборную Аргентины

Лионель Месси – легендарный футболист, которому не удалось выиграть ни одного чемпионата мира в истории. Очередная попытка нападающего будет предпринята на ЧМ-2022 в Катаре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аргентинец уже официально объявил, что этот чемпионат мира будет последним в его карьере. Несмотря на это, эксперты оценили шансы Месси забить 100 голов за сборную Аргентины.

Сейчас на счету нападающего 90 голов, которые он забил за 164 матча. На ЧМ-2022 в Катаре сборная Лионеля может принять участие максимум в семи играх, а также наверняка проведёт две товарищеские встречи. Чтобы достичь отметки в 100 мячей за Аргентину, Месси необходимо забивать в каждом следующем матче.

Букмекеры не сомневаются, что это у него получится. Сделать ставку на то, что Лионель Месси забьёт 100 голов за сборную, можно за коэффициент 1.29. Если аргентинец этого не сделает, то сыграет коэффициент 3.60.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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