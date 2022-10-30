«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

30 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Начало игры запланировано на 19:30 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.80.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
Экспресс с коэффициентом 10.25.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.
Прогноз на «Краснодар» — «Зенит» от Виктора Гусева.
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- 30 октября 2022
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