«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

30 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на «Краснодар» — «Зенит» от Виктора Гусева.

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