«Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Бетис».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Две команды, которые представляют Испанию в еврокубках. Уверен, что и «Реал Сосьедад», и «Бетис» хотят играть в Лиге чемпионов. И перед ними задача – либо пытаться забраться в топ-4 в чемпионате, либо пытаться во всех турнирах играть на максимум. Сложно сделать выбор. Болельщики же хотят максимума везде.

На мой взгляд, на данный момент «Сосьедад» играет интереснее, изысканнее. Но при этом всё может измениться после одного матча. Каждая победа играет роль. «Бетис» выиграет и поймает кураж, и его будет трудно остановить.

Про обе команды можно сказать, что они любят играть от себя, им нравится контролировать мяч, держать инициативу в руках. Мне интересно посмотреть, кто в личной встрече будет настаивать на территориальном превосходстве.

Я бы хотел отметить, что зачастую в Испании, когда встречаются команды, любящие владеть мячом, много голов не бывает. Забил, завладел мячом и ничего не дал создать сопернику. Примерно такого сценария жду и сейчас.

Рискну поставить на тотал меньше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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