Эксперты оценили шансы Алексея Миранчука забить в ворота чемпиона Италии

30 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.17. Успех туринцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Алексей Миранчук выступает за «Торино» с начала текущего сезона, но выходил на поле лишь в пяти матчах. Россиянин некоторое время был травмирован. На его счету один забитый гол и одна результативная передача.

Теперь у экс-полузащитника «Локомотива» есть шанс забить мяч в ворота чемпиона Италии – «Милана». Поставить на индивидуальный тотал Миранчука больше 0.5 мяча можно за коэффициент 5.50. Дубль Алексея доступен за 25.0.

Кроме того, аналитики предлагают поставить на гол Алексея Миранчука в свои ворота за солидный коэффициент 50.0.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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