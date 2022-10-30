«Торино» — «Милан»: по какому каналу покажут, прямой эфир, где смотреть онлайн

30 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Милан». Начало игры запланировано на 22:45 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на Серию А.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.17. Успех туринцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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