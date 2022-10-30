«Торино» — «Милан»: по какому каналу покажут, прямой эфир, где смотреть онлайн

30 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Милан». Начало игры запланировано на 22:45 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.17. Успех туринцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.
Экспресс с коэффициентом 10.25.
Спартак Гогниев: не понял удаления в матче с «Динамо».
ФИФА пытается пропихнуть Италию на ЧМ-2022.
Тен Хаг: я уже дал достаточно объяснений по Роналду.
- 30 октября 2022
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00