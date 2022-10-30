«Аризона» — «Рейнджерс»: ставка Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Аризона» — «Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 1.54.
«Четырьмя последними поражениями «Рейнджерс» доигрались до предпоследнего места в своей Восточной конференции, что для команды, собиравшейся перед началом сезона минимум в финал конференции, просто шикарный результат.
Между прочим, «Аризона» занимает аналогичное предпоследнее место, но уже в Западной конференции, так что налицо встреча ух каких лидеров.
Причём нельзя не заметить, что у «Аризоны» был зубодробительный старт сезона, состоявший из шести выездных матчей подряд. И то, что при таком календаре «койоты» выиграли из шести матчей два, говорит о том, что это совсем не пустое место. «Нью-Йорк», в отличие от «Аризоны», успел провести полноценную четырёхматчевую домашнюю серию, но она полностью пошла «не в кассу»: всего два набранных очка за ничьи в основное время.
Против «рейнджеров» в этом матче играет календарь, ведь они проводят два матча за сутки, прилетая в Глендейл прямиком из Далласа. Что во многом обнуляет достаточно серьёзное преимущество «рейнджеров» в статистике личных встреч, как общей (16-5 за последние 15 лет), так и в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Глендейле в рамках регулярных чемпионатов НХЛ (7-3).
Суммируя всё вышеизложенное, прогнозирую два очка «Рейнджерс», которые наберут их не обязательно в основное время. Но на ничью закладываться не собираюсь, хоть и встречается она в матчах этих соперников нередко».
Экспресс с коэффициентом 10.25.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск с коэффициентом 3.34.
Названа основная причина вывода Радулова из состава «Ак Барса».
Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» с коэффициентом 5.20.
- 30 октября 2022
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