Таджикистан — Россия: дата товарищеского матча, когда начало, прогнозы и коэффициенты

17 ноября в Душанбе сборная России проведёт товарищеский матч с Таджикистаном. Начало встречи запланировано на 18:00.
Букмекеры уже оценили шансы команд на победу и выбрали фаворитами россиян. Поставить на победу России можно за коэффициент 1.51. Возможная победа Таджикистана оценена в 6.70. Ставки на ничью принимают с коэффициентом 4.30.
Эксперты считают, что матч Таджикистан – Россия получится результативным. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.
Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.90. Гол Таджикистана доступен за 1.66, а индивидуальный тотал России больше 0.5 мяча идёт за 1.10.
Экспресс с коэффициентом 10.25.
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