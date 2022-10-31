«Сочи» — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Сочи завершился матч между одноимённым клубом и ЦСКА в рамках регулярного сезона Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу с разгромным счётом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) одержали армейцы.
На 13-й минуте первого периода ЦСКА ушёл в отрыв благодаря шайбам Виталия Абрамова и Данила Юртайкина.
На 16-й минуте второго периода Владислав Каменев с передач Артёма Дуды и Антона Слепышева сделал счёт 3:0.
На третьей минуте третьего периода Андрей Светлаков довёл счёт до крупного.
Пятую шайбу ЦСКА забросил Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Константина Окулова. Довёл счёт до разгромного Владислав Каменев.
Следующий матч «Сочи» сыграет со СКА на выезде 2 ноября. ЦСКА встретится с «Ак Барсом» на выезде 1 ноября.
Экспресс с коэффициентом 5.20.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск с коэффициентом 3.34.
Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» с коэффициентом 5.20.
Названа основная причина вывода Радулова из состава «Ак Барса».
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