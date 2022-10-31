«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.15.
«На мой взгляд, основополагающим фактором в предстоящем матче станет лишний день отдыха «Локомотива», который к тому же никуда не ездил, а два дня готовился к предстоящему поединку. А вот минчанам пришлось провести утомительный поединок с «Витязем», причем соперникам в том матче не хватило ни основного, ни дополнительного времени. И хоть «зубры» в той игре все-таки выжали из «Витязя» два очка, а значит общее моральное состояние команды в порядке, так ведь и «Локомотив» в своем предыдущем матче тоже выиграл. И у железнодорожников с психологией тоже все в порядке.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Помимо этого, на стороне «Локомотива» еще и статистика личных встреч. В общем и целом у ярославцев более чем двукратное преимущество по количеству побед, и это соотношение сохраняется в десяти последних «междусобойчиках», проведенных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Ярославле – семь железнодорожных побед против трех побед «зубров».
В общем, никаких предпосылок для положительного результата «Динамо» не вижу. Зато вижу очень нелегкий и очень низовой матч, который вполне может завершиться с футбольным счетом. Но в итоге все равно победит «Локомотив», и он справится в основное время и, скорее всего, с преимуществом не совсем минимальным, а от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 5.44.
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