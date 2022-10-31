«Локомотив» – «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.65.
«В этом сезоне соперники обмениваются домашними победами. Думаю, тенденция продолжится и выиграет «Локомотив». Все-таки «Динамо» находится в конце тяжелого выезда, в предыдущих встречах с «Витязем» и ЦСКА пришлось выкладываться по полной программе. Вторая слабость минчан – им неудобно против команд, играющих от обороны. Неслучайно в двух последних встречах они забили всего по одной шайбе, а московскому «Динамо» неделю назад не забили ничего.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Локомотив» же явно на подъеме. Недавно в Питере команда Никитина чуть не обыграла СКА, в пятницу засушила лихое «Торпедо» Ларионова. Засушит и сегодняшних соперников – вряд ли в победном для ярославцев матче будет забито больше четырех-пяти шайб. Выбираю ставку победа «Локомотива» с тоталом меньше 5.5», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 5.44.
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