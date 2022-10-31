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«Локомотив» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 31 октября

«Локомотив» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 31 октября
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.68.

«Десять дней назад «Динамо» одержало мощную домашнюю победу над «Локомотивом». И сегодня вполне может выиграть в гостях. Никитин любит, когда его команды играют в терпеливый хоккей без ошибок. Но сегодняшние ярославцы этого не умеют. Когда что-то идёт не по плану, они способны развалиться чуть ли не в один момент, причём не только против СКА или ЦСКА, но и в матчах с соперниками уровня «Северстали».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Минчане здорово заиграли в атаке, а у хозяев, наоборот, явные проблемы с большинством. Гости явно не будут закрываться. В общем, думаю, что нас ждёт результативный матч. Ставим на тотал больше 4.5», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 5.44.

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