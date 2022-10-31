Эксперты «Фонбет» назвали шансы Черчесова выиграть Лигу Европы с «Ференцварошем»

Венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, досрочно выиграл свою группу в Лиге Европы. Теперь венгры стартуют в плей-офф сразу в 1/8 финала турнира. Эксперты «Фонбет» оценили шансы российского тренера победить в турнире.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Поставить на то, что «Ференцварош» выиграет Лигу Европы, можно с коэффициентом 100.00, это примерно 1% вероятности. Главные фавориты, по мнению аналитиков — «Барселона» и «Арсенал», на эти клубы дают коэффициент 5.00. Шансы «Манчестер Юнайтед» оценили коэффициентом 6.50.
На групповом этапе подопечные Черчесова опередили «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».
Экспресс с коэффициентом 5.44.
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