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Эксперты «Фонбет» назвали шансы Черчесова выиграть Лигу Европы с «Ференцварошем»

Эксперты «Фонбет» назвали шансы Черчесова выиграть Лигу Европы с «Ференцварошем»
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Венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, досрочно выиграл свою группу в Лиге Европы. Теперь венгры стартуют в плей-офф сразу в 1/8 финала турнира. Эксперты «Фонбет» оценили шансы российского тренера победить в турнире.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на то, что «Ференцварош» выиграет Лигу Европы, можно с коэффициентом 100.00, это примерно 1% вероятности. Главные фавориты, по мнению аналитиков — «Барселона» и «Арсенал», на эти клубы дают коэффициент 5.00. Шансы «Манчестер Юнайтед» оценили коэффициентом 6.50.

На групповом этапе подопечные Черчесова опередили «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».

Экспресс с коэффициентом 5.44.

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