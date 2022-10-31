Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск

Авторы Betassist дали прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск, который состоится 31 октября.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.74.

«Локомотив» и «Динамо» волей календаря чувствуют себя почти как в серии плей-офф. Это будет третья встреча команд за три недели. Команды обменялись домашними победами, но при этом статистика встреч была одинаковой, в пользу «Динамо» – 26:19 и 27:21 по броскам в пользу минчан. Но в домашнем матче ярославцы лучше реализовали свои моменты.

10 лучших прогнозов на сегодня.

К очередной очной встрече команды подходят с хорошим настроением. «Локо» выиграл у «Торпедо» (2:0), а «Динамо» по буллитам победило в гостях «Витязь» (2:1). Матч «Локомотива» прервал не только серию из двух поражений, но и серию из четырёх матчей с не менее чем шестью голами.

С «Динамо» тоже выйдет засушливый матч. Минчане взялись за оборону и пропустили за последние три встречи всего четыре шайбы. Но команду подводят нападающие – две заброшенные шайбы за те же три игры. Поставить на тотал меньше 3.5 шайбы можно с коэффициентом 3.34.



Победа «Локомотива» выглядит предпочтительнее. Ярославцы находятся в гораздо лучшей форме и одержали шесть побед за восемь последних матчей. Из поражения в Минске будут сделаны правильные выводы. Минчанам выйдет боком их беззубость в атаке. Поставим на победу хозяев в основное время.

Экспресс с коэффициентом 10.0.

Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» с коэффициентом 5.20.

Радулов: видимо, я обидел кого-то.

Прогноз на матч «Барыс» — «Сибирь» с коэффициентом 3.20.

Кузнецов: Овечкин не понимает, что делает.

Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» с коэффициентом 3.80.