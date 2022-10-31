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«Верона» — «Рома»: смотреть онлайн матч Серии А, прямая трансляция

«Верона» — «Рома»: смотреть онлайн матч Серии А, прямая трансляция
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31 октября состоится матч итальянской Серии А «Верона» — «Рома». Начало – в 20:30 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу команды Жозе Моуринью можно с коэффициентом 1.92. Успех хозяев оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Верона» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 5.44.

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