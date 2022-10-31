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«Бавария» — «Интер»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, прогнозы

«Бавария» — «Интер»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, прогнозы
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1 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер». Начало — в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Футбол 1».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу баварцев можно с коэффициентом 1.44. Успех гостей оценивается в 6.90. На ничью дают коэффициент 5.40.

Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Экспресс с коэффициентом 5.44.

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Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.

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