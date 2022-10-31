«Ливерпуль» — «Наполи»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, какой канал покажет

1 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи». Начало – в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.82. Успех гостей оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 4.30.



Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.55.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.



Экспресс с коэффициентом 15.44.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.

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Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.

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