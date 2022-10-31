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«Ак Барс» — ЦСКА: когда матч КХЛ, какой канал покажет, прогнозы и ставки

«Ак Барс» — ЦСКА: когда матч КХЛ, какой канал покажет, прогнозы и ставки
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1 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» — ЦСКА. Игра начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

Экспресс с коэффициентом 5.44.

Казанцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.35. Шансы армейцев оценены в 2.90. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.50.

Эксперты считают, что матч «Ак Барс» — ЦСКА будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.85, а на ТМ 4.5 дают 1.95.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.15. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.74, а на успех ЦСКА можно поставить за 2.10.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.

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