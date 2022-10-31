«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Каролина» — «Вашингтон».



Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 2.62.



«Пик результатов «Каролины» пришёлся на начало сезона, когда она стартанула с трёх побед подряд. Потом результаты пошли на убыль, и в настоящий момент количество поражений даже превосходит количество побед. Что не мешает им занимать третье (на момент написания прогноза) место в Восточной конференции.



Экспресс с коэффициентом 5.44.



У «Вашингтона» картина обратная. Дважды подряд проиграв на старте сезона, «капиталисты» постепенно разогнались и вошли в график, в котором на одно поражение приходится две победы. Но даже такой график пока не позволяет Овечкину & Ко войти в зону плей-офф всё той же Восточной конференции. Притом что разница между третьим местом и девятым составляет всего одно очко.



Никаких статистических закономерностей и серийности в текущем сезоне у обоих соперников что дома, что в гостях не выявлено даже при тщательном изучении через лупу. Что же касается общей статистики, то в ней за последние 10 лет выявилось почти двукратное преимущество «Вашингтона» при достаточно серьёзном крене всей серии в гостевую сторону. Скажем, в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Роли, «капиталисты» победили восемь раз, хозяева – всего дважды.



Суммируя всё вышенаписанное, прогнозирую грядущую выездную победу «Вашингтона» без уточнения, каким образом она будет достигнута», — сказал Лебедев.



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