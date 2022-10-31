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Прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико».

Ставка: победа «Порту» за 2.47.

«Порту» немножко тормозит в последних матчах и не может выиграть две игры подряд в домашнем чемпионате. Но это не помешало ему просто разбить «Брюгге» в прошлом туре. Да и вообще три подряд уверенные сухие победы в Лиге чемпионов лучше отражают уровень «драконов», чем матчи с разными «Шавишами» и «Санта Кларами».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» не может похвастаться и такими результатами. Незабитый Карраско пенальти в матче с «Байером» лишил испанцев шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Перспектива игры в Лиге Европы уже не так будоражит умы «матрасников», но и её ещё нужно заработать. Если испанцы не выиграют у «Порту», а в параллельном матче «Байер» победит «Брюгге», то «Атлетико» окажется на последнем месте в группе, где считался главным фаворитом.

Глядя на то, как лажает оборона гостей в последних матчах, а ведь она, на секундочку, всегда была главным козырем команды Диего Симеоне, в успех испанцев верится слабо. «Порту» сейчас явно в лучшей форме, нежели соперник, которого подопечные Сержиу Консейсау отправят домой без набранных очков. За «Атлетико» должок с прошлого сезона, когда они не выпустили «Порту» из группы, пришло время его отдавать. Можно поставить на победу «Порту» за 2.47.

Экспресс с коэффициентом 5.44.

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