Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи», который состоится 1 ноября.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.23.

При всех игровых проблемах и бедах с травмами «Ливерпуля» в текущем сезоне красные оставались непобедимой командой на «Энфилде». После того как 8 марта 2022 года «Интер» добыл здесь победу в ответном матче (но не победу по сумме двух встреч), 15 матчей подряд мерсисайдцы не разочаровывали своих болельщиков.

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И вот этот бастион пал. В гости приехал «Лидс» из зоны вылета и не просто не ударил в грязь лицом, а выцарапал победу 2:1 на 89-й минуте встречи.



В то же время «Наполи» дежурно разгромил «Сассуоло» 4:0, чем оформил 13-ю победу подряд во всех турнирах. Команда не теряла очки с конца августа. Хет-трик в субботнем матче на счету Виктора Осимхена. Он ворвался на второе место в списке бомбардиров «Наполи» в сезоне (8+1). Мог бы стать и первым, но ещё один мяч забил Хвича Кварацхелия.



Теперь на счету грузинского дарования восемь мячей и 10 результативных передач во всех турнирах – 6+7 в Серии А и 2+3 в Лиге чемпионов. Хвича забивает и отдаёт передачи в двух матчах ЛЧ подряд. Гол на «Энфилде» станет вишенкой на торте 2022 года. Ставку на гол Кварацхелии можно сделать с коэффициентом 4.40.



«Ливерпуль» часто теряет очки в чемпионате Англии, но в Лиге чемпионов преображается. Поражение от «Наполи» так и осталось единственным в группе. Командой будут двигать жажда реванша и желание реабилитироваться перед болельщиками за унизительное поражение от «Лидса». Успех не гарантирован, потому что «Наполи» находится в слишком хорошей форме, а вот на много голов рассчитывать точно стоит.

Экспресс с коэффициентом 11.0.

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