«Ливерпуль» — «Наполи»: эксперты назвали шансы Хвичи огорчить команду Клоппа

1 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи». Начало – в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.82. Успех гостей оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 4.30.
Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.55.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53. Поставить на гол Хвичи Кварацхелии можно за 3.50.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
Украина требует исключить РФС из ФИФА и УЕФА.
Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.
Джикия назвал лучшего нападающего России.
- 1 ноября 2022
-
09:00
-
08:00
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:00
- 31 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:19
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00