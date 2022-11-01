«Ак Барс» — ЦСКА: эксперты назвали шансы Знарка обыграть Фёдорова в КХЛ

1 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и ЦСКА. Игра начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
Казанцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.35. Шансы армейцев оценены в 2.90. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.50.
Эксперты считают, что матч «Ак Барс» — ЦСКА будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.85, а на ТМ 4.5 дают 1.95.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.15. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.74, а на успех ЦСКА можно поставить за 2.10.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.
Радулов: в корне не согласен, что я виноват во всех бедах «Ак Барса».
Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.
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