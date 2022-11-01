«Локомотив» — «Динамо» Минск: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

В Ярославле в единственном матче игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» на своём льду принимал минское «Динамо». Победу со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) одержали железнодорожники.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
В первых двух периодах команды заброшенными шайбами не отметились.
На 11-й минуте третьего периода счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Даниила Мисюля.
После победы ярославский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» расположилось на восьмом месте в таблице Запада.
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Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.
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