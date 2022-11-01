Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Динамо» Минск: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

«Локомотив» — «Динамо» Минск: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил
Комментарии

В Ярославле в единственном матче игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» на своём льду принимал минское «Динамо». Победу со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) одержали железнодорожники.

Экспресс с коэффициентом 11.00.

В первых двух периодах команды заброшенными шайбами не отметились.

На 11-й минуте третьего периода счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Даниила Мисюля.

После победы ярославский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» расположилось на восьмом месте в таблице Запада.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.

Радулов: в корне не согласен, что я виноват во всех бедах «Ак Барса».

Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022