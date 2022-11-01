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«Ливерпуль» – «Наполи»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» – «Наполи»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Наполи» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Ливерпуль» забьёт в первом тайме за 1.70.

«Должна получиться веселая игра и на «Энфилде», где «Ливерпуль» будет принимать «Наполи». «Наполи» с 15 очками — в 5 матчах пять побед, 20 мячей забито, 4 пропущено. В чемпионате «Наполи» в восхитительной форме. У команды то ли 13, то ли 14 побед подряд во всех турнирах. Команда у Спаллетти выжигает напалмом в этом сезоне, играет очень здорово.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

«Ливерпуль» колбасит будь здоров. Он вроде бы наладил ситуацию в чемпионате — обыграл «Манчестер Сити», но после этого проиграл «Ноттингему» и «Лидсу» у себя дома. Но была крупная победа на выезде в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Очень неровно выглядит команда Клоппа.

Но после 1:4 в Неаполе, к тому же присутствует желание притормозить неаполитанцев, плюс, деньги платят за победу в Лиге чемпионов, да и играют дома, «Ливерпуль» постарается победить, тем более после «Лидса». Если «Ливерпуль» прибавит в прессинге, побежит с первых минут, то «Наполи» будет сложно. «Ливерпуль» дома забивал в первом тайме и «Рейнджерс», и «Аяксу», теперь пришла очередь «Наполи».

Ставлю на гол «Ливерпуля» в первом тайме за 1.70», — сказал Генич.

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