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«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-2.5) за 2.64.

«С учётом того, что победная серия «Салавата» достигла уже шести матчей и там пали куда более серьёзные, нежели «Амур», соперники, даже неудобно задумываться о возможных шансов хабаровчан, да ещё в Уфе. «Салават», как известно, команда больше гостевая, и на выезде раз за разом играет лучше, чем дома. Но в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Уфе, играющий лучше на выездах «Салават» победил восемь раз.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

То есть вопрос из области «Кто победит?» плавно переместился в область тотала и «Сколько забьёт Уфа?». Тем более что «Салават» за результативностью, в общем-то, не бежит, играет в своё удовольствие и за индивидуальными показателями не гонится.

Поэтому прогноз будет таким: домашняя победа «Салавата» с преимуществом от трёх шайб и более, с тоталом выше 5.5. При этом не исключаю варианта, при котором хозяева победят всухую, но столбиться на нём не стану», — сказал Лебедев.

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