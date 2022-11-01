«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-2.5) за 2.64.
«С учётом того, что победная серия «Салавата» достигла уже шести матчей и там пали куда более серьёзные, нежели «Амур», соперники, даже неудобно задумываться о возможных шансов хабаровчан, да ещё в Уфе. «Салават», как известно, команда больше гостевая, и на выезде раз за разом играет лучше, чем дома. Но в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Уфе, играющий лучше на выездах «Салават» победил восемь раз.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
То есть вопрос из области «Кто победит?» плавно переместился в область тотала и «Сколько забьёт Уфа?». Тем более что «Салават» за результативностью, в общем-то, не бежит, играет в своё удовольствие и за индивидуальными показателями не гонится.
Поэтому прогноз будет таким: домашняя победа «Салавата» с преимуществом от трёх шайб и более, с тоталом выше 5.5. При этом не исключаю варианта, при котором хозяева победят всухую, но столбиться на нём не стану», — сказал Лебедев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.
«Лада» подала заявку на вступление в КХЛ.
Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.
- 1 ноября 2022
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:00
- 31 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:19
-
13:00
-
12:15
-
12:00