«Бавария» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер».



Ставка: победа «Баварии» в один гол за 3.88.



«Бавария» находится, пожалуй, в оптимальных кондициях и смотрится превосходно по качеству футбола, особенно в атаке. Да, у мюнхенцев есть некоторые сложности с составом и они пока лишены своего основного голкипера, но это, на мой взгляд, абсолютно не мешает им добывать мощные и убедительные победы и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Красные уже решили все свои вопросы по выходу в весеннюю часть турнира, добыв пять побед, но вряд ли это их остановит от яркого исполнения в передней линии.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



Что касается «Интера», то итальянцы и сами находятся в приличном тонусе, добыли уверенные победы в двух предыдущих встречах, ни разу не пропустив за этот период, и вполне по делу вышли в плей-офф. «Нерадзурри» уже не могут рассчитывать на первое место в группе, и выезд в Мюнхен несколько теряет свою турнирную актуальность. Однако сам факт противостояния с чемпионом Германии добавит мотивации миланцам, которые явно желают взять реванш за поражение в первом круге.



Я считаю, что от этого матча не стоит ожидать слишком усердного желания и бескомпромиссной борьбы. Оба клуба уже всё себе обеспечили и будут стараться сыграть аккуратно для недопущения травм своих игроков перед чемпионатом мира. Да, «Интер», может быть, и имеет желание взять реванш, но «Бавария» значительно сильнее на данном отрезке сезона и играет в родных стенах, что говорит в пользу мюнхенцев. На мой взгляд, красные не допустят потери очков и выиграют минимально за счёт превосходства в классе», — сказал Мостовой.



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