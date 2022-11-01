«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Казани

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.03.



«О ЦСКА много говорить не стоит. Состав практически не поменялся, но чемпионат начали ни шатко ни валко. Некоторые всё же ушли из команды. Сейчас клуб явно разогнался, одержав 10 побед подряд. Всё же Фёдоров нашел все эти кнопочки. К ЦСКА вопросов сейчас практически нет.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



«Ак Барс» проиграл девять раз в последних 10 матчах. Была игра и с «Нефтехимиком», но сейчас главная интрига — убрали из состава Радулова. Он написал письмо открытое, а может и его менеджер, хотя обычно Радулов в стороне находится, но сейчас вот так вот выступил. Всё же высокооплачиваемый игрок вряд ли может быть в стороне много матчей. Вернут или нет, пока не очень понятно, но не думаю, что будут такого игрока держать вне игры.



Я бы Радулова выпустил, так как у него есть тёрки с ЦСКА, который недавно наезжал на него, мол, он кинул команду в 2016 году. Он должен быть мотивирован против ЦСКА и всей этой ситуации. Олег Знарок должен понимать ситуацию. Если бы не Радулов, то «Ак Барс» забивал бы мало.



Тем не менее мне нравится коэффициент 2.03 на победу ЦСКА даже с учётом буллитов или овертайма. Всё же ЦСКА — это системная команда, а «Ак Барс» пока такой не стал», — сказал Лысенков.



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