«Порту» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Порту» – «Атлетико» Мадрид в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Последний тур Лиги чемпионов. В каких-то группах всё ясно, в каких-то всё ещё будет решаться. Ясно всё в группе B, где «Брюгге» и «Порту» уже обеспечили себе выход в плей-офф, но ещё не понятно, с какого места. «Атлетико» бьётся за продолжение еврокубковой кампании в Лиге Европы. Для этого важно не проиграть, а лучше обыграть на выезде «Порту», и рассчитывать, что «Байер» потеряет очки в домашней встрече с «Брюгге».



Экспресс с коэффициентом 6.94.



Интересная история в группе. И мы помним, что у «Атлетико» с «Порту» всегда очень эмоциональные матчи получаются. У «Атлетико» так вообще на неделе постоянная драма в концовке – что с «Байером» в Лиге чемпионов, что с «Кадисом» в чемпионате, где мадридцы отыгрались с 0:2 в самом конце, но пропустили в компенсированное время (2:3). В общем, колбасит команду Диего Симеоне будь здоров.



«Атлетико» надо забивать. Ничья может не устроить. Посмелее «Атлетико» будет выглядеть впереди, но пропускает он много в этом сезоне, Облак не всегда выручает. Я бы сыграл вариант «обе забьют». «Порту» тоже будет предельно мотивирован, так как хочет выйти с первого места. Коэффициент – 1.80», — сказал Генич.



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