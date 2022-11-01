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«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 3.70.

«Ак Барс» наконец-то выиграл, но попробовал бы «Нефтехимик» в такой ситуации выиграть в Казани – тут ведь и до расформирования нижнекамского клуба недалеко. Поэтому всё было по плану, и, дай бог, это пойдёт «большим татарам» на пользу.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Но теперь на повестке дня совсем не «Нефтехимик», а ЦСКА. Имеющий действующую серию из десяти побед, из которых лишь одна одержана за пределами основного времени. В эти десяти матчах армейцы пропустили аккурат десять шайб, то есть в среднем по одной шайбе за матч. То есть в красно-синей обороне всё хорошо, и что с ней будет делать «Ак Барс» — вопрос дискуссионный. Ну а если сюда добавить тот факт, что пять последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Казани, хозяева армейцам проиграли, то…

И всё же «Ак Барс» — это «Ак Барс», а Знарок – это Знарок. И пока они вместе, от «больших татар» следует ждать любой неожиданности. Надеюсь, она случится уже после отчётного матча. Поэтому прогнозирую суровую и «низовую» битву с тоталом, не превышающем 5.5. В итоге которой два очка наберёт ЦСКА, но не факт, что сделает это в основное время. Причём на овертайм закладываться не собираюсь», — сказал Лебедев.

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