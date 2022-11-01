«Ливерпуль» — «Наполи»: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи».
Ставка: ничья за 4.50.
«Ливерпуль» неожиданно уступил в последнем туре АПЛ и не показал привычного качества футбола. Однако в Лиге чемпионов англичане выступают очень солидно, спокойно расправляются с оппонентами и уже гарантировали себе выход в раунд плей-офф. Да, у красных есть шанс опередить на финише соперника, но для этого нужно очень сильно постараться, ведь в Италии они уступили с разницей в три мяча, а оппонент сейчас находится в потрясающих кондициях.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
«Наполи» просто не замечает противников ни в чемпионате, ни в еврокубке, проводя, пожалуй, один из лучших своих сезонов. Команда отлично выглядит по всем линиям, неудержима в нападении и очень собранна в обороне. Пять побед в Лиге чемпионов и 13 выигрышей кряду во всех турнирах — лишнее тому подтверждение. Англичанам будет крайне непросто в этом противостоянии, хотя они и играют на своём поле.
Я считаю, что встреча пройдёт в равной борьбе, где ни один из коллективов не станет понапрасну рисковать, опасаясь травм и кадровых потерь. В турнирном плане всё уже выяснено, и вряд ли англичане способны выиграть у такого «Наполи» в три мяча, учитывая нестабильные выступления в АПЛ.
Да, «Ливерпуль» имеет некоторое преимущество в виде родного поля и поддержки трибун, но, на мой взгляд, гости не уступят в этой схватке и всё завершится ничейным исходом», — сказал Павлюченко.
Лучшие прогнозы на сегодня.
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Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
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Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.
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