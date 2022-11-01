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«Виктория» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Чехии

«Виктория» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Чехии
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Виктория» (Пльзень) – «Барселона» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 3 за 1.70.

«Все ясно в группе С, где «Бавария» вышла с первого места, а «Интер» — со второго. «Барселона» второй год подряд отправляется в Лигу Европы. А «Виктория» (Пльзень) отправляется в отпуск и будет чувствовать себя там вполне комфортно. 20 мячей уже «Виктория» пропустила, при этом всего три забила. Но один из мячей она забила в Барселоне на «Камп Ноу».

Экспресс с коэффициентом 6.94.

«Барса», возможно, сыграет не основным составом. У неё был очень тяжёлый лигочемпионский матч с «Баварией», а затем в чемпионате с «Валенсией». Наверное, учитывая турнирное положение, Хави даст сыграть не совсем основным футболистам. Тем не менее матч с таким соперником – это всегда событие для хозяев поля. «Бавария» и «Интер» уже приезжали. Матчи получаются развесёлыми, как с той же «Баварией».

Думаю, здесь нет смысла отсиживаться в обороне. Можно предложить хороший, красивый, открытый футбол, а потом уже поменяться маечками. Мой прогноз – тотал больше 3 мячей за 1.7. Я бы ещё сыграл «тотал больше 3,5 мяча» за 2.10», — сказал Генич.

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