«Виктория» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Чехии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Виктория» (Пльзень) – «Барселона» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 3 за 1.70.
«Все ясно в группе С, где «Бавария» вышла с первого места, а «Интер» — со второго. «Барселона» второй год подряд отправляется в Лигу Европы. А «Виктория» (Пльзень) отправляется в отпуск и будет чувствовать себя там вполне комфортно. 20 мячей уже «Виктория» пропустила, при этом всего три забила. Но один из мячей она забила в Барселоне на «Камп Ноу».
Экспресс с коэффициентом 6.94.
«Барса», возможно, сыграет не основным составом. У неё был очень тяжёлый лигочемпионский матч с «Баварией», а затем в чемпионате с «Валенсией». Наверное, учитывая турнирное положение, Хави даст сыграть не совсем основным футболистам. Тем не менее матч с таким соперником – это всегда событие для хозяев поля. «Бавария» и «Интер» уже приезжали. Матчи получаются развесёлыми, как с той же «Баварией».
Думаю, здесь нет смысла отсиживаться в обороне. Можно предложить хороший, красивый, открытый футбол, а потом уже поменяться маечками. Мой прогноз – тотал больше 3 мячей за 1.7. Я бы ещё сыграл «тотал больше 3,5 мяча» за 2.10», — сказал Генич.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
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Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.
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