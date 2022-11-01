«Бавария» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» – «Интер» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.14.



«Интер» главную задачу на эту Лигу чемпионов уже выполнил. Понятно, что он ещё постарается побороться в плей-офф, но будет сложновато. У топовых клубов составы помощнее. Но какую-то сенсацию миланцы могут преподнести. Главное, что уже обошли «Барселону», второй год подряд оставив её без Лиги чемпионов после группового этапа.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



«Бавария» сейчас на ходу. В чемпионате проблемы преодолены, от вируса ничьих избавились, в выходные разгромили «Майнц». «Интер» тоже крупно победил «Сампдорию». Но здесь, на мой взгляд, миланцам незачем выставлять основной состав.

С «Баварией» биться сложно, а у «Интера» не самая лучшая ситуация в чемпионате, «Наполи» убежал далеко. Нужно там выправлять положение. Поэтому, думаю, в Мюнхене далеко не все основные футболисты сыграют.



Я ставлю на «Баварию» с форой (-1.5). Она играет дома. И обойма у неё мощная. Выходит молодёжь, и это негативно на игре не сказывается, ребята сразу приносят пользу. Думаю, так будет и сейчас. К тому же у мюнхенцев мотивация закончить групповой этап с шестью победами», — сказал Титов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хави дал обещание болельщикам «Барселоны».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.



Украина требует исключить РФС из ФИФА и УЕФА.



Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.



Соболев не намерен уезжать в Турцию ради игры в Европе.