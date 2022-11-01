Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Авангард»: ставка Зухры Уразбахтиной на игру КХЛ

«Спартак» — «Авангард»: ставка Зухры Уразбахтиной на игру КХЛ
Комментарии

Известная ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.40.

«В последнее время «Спартак» сумел выиграть лишь у «Амура» и «Авангарда», причём в овертайме и по буллитам. Красно-белые проиграли «Салавату Юлаеву», «Сибири» и «Куньлуню». Однако в матче с ЦСКА удалось дать бой, и поражение было со счётом 1:3.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Однако оборона «Спартака» оставляет желать лучшего, как итог поражение от СКА со счётом 4:6.

«Авангард» ещё не до конца пришёл в себя после провального начала, тем не менее клуб сделал большой шаг вперёд. Начал не просто выигрывать, но и много забивать. Так был обыгран «Барыс» со счётом 6:0. Однако в матче с «Адмиралом» нападение омичей ничего не забросило, а «Авангард» проиграл со счётом — 0:1.

Напрягает то, что у омичей нет чётких лидеров в атаке. Но радует, что свою игру находит вратарь. За последние три матча Демченко пропустил всего три шайбы.

Букмекеры считают, что сильнее окажется «Авангард». Я соглашусь с этим мнением. Победа омичей оценивается в 2.40», — сказала Уразбахтина.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.

Олимпийский чемпион Никита Гусев подписал контракт со СКА.

Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.56: Хвича и Мане устроят голевую феерию Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.56: Хвича и Мане устроят голевую феерию
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022