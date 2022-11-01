«Спартак» — «Авангард»: ставка Зухры Уразбахтиной на игру КХЛ

Известная ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» за 2.40.
«В последнее время «Спартак» сумел выиграть лишь у «Амура» и «Авангарда», причём в овертайме и по буллитам. Красно-белые проиграли «Салавату Юлаеву», «Сибири» и «Куньлуню». Однако в матче с ЦСКА удалось дать бой, и поражение было со счётом 1:3.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Однако оборона «Спартака» оставляет желать лучшего, как итог поражение от СКА со счётом 4:6.
«Авангард» ещё не до конца пришёл в себя после провального начала, тем не менее клуб сделал большой шаг вперёд. Начал не просто выигрывать, но и много забивать. Так был обыгран «Барыс» со счётом 6:0. Однако в матче с «Адмиралом» нападение омичей ничего не забросило, а «Авангард» проиграл со счётом — 0:1.
Напрягает то, что у омичей нет чётких лидеров в атаке. Но радует, что свою игру находит вратарь. За последние три матча Демченко пропустил всего три шайбы.
Букмекеры считают, что сильнее окажется «Авангард». Я соглашусь с этим мнением. Победа омичей оценивается в 2.40», — сказала Уразбахтина.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Ак Барс» — ЦСКА с коэффициентом 3.24.
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Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.
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