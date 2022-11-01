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«Бавария» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 1 ноября

«Бавария» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 1 ноября
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» – «Интер» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«Интер» — молодцы, здорово, классно, вышли из тяжёлой группы, оставив позади «Барселону». В первом матче миланцы проиграли – 0:2, хотя могли пропустить гораздо больше. «Бавария» сейчас в чемпионате шесть мячей отправила в ворота «Майнца», но у «Баварии» есть проблемы в обороне, если она невнимательно играет. А «Интер» в последних матчах забивает, и забивает он достаточно много.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Матч ничего не значит, ничего не решает, но он статусный, в первую очередь для «Интера», чтобы попробовать «Баварию» притормозить. А «Бавария» играет сама и даёт играть другим.

Мой прогноз на эту встречу – обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80. Думаю, болельщики на «Альянц-Арене» должны быть довольны увиденным в этот лигочемпионский вечер», — сказал Генич.

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