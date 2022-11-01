«Бавария» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 1 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» – «Интер» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.
«Интер» — молодцы, здорово, классно, вышли из тяжёлой группы, оставив позади «Барселону». В первом матче миланцы проиграли – 0:2, хотя могли пропустить гораздо больше. «Бавария» сейчас в чемпионате шесть мячей отправила в ворота «Майнца», но у «Баварии» есть проблемы в обороне, если она невнимательно играет. А «Интер» в последних матчах забивает, и забивает он достаточно много.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Матч ничего не значит, ничего не решает, но он статусный, в первую очередь для «Интера», чтобы попробовать «Баварию» притормозить. А «Бавария» играет сама и даёт играть другим.
Мой прогноз на эту встречу – обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80. Думаю, болельщики на «Альянц-Арене» должны быть довольны увиденным в этот лигочемпионский вечер», — сказал Генич.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
Украина требует исключить РФС из ФИФА и УЕФА.
Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.
Соболев не намерен уезжать в Турцию ради игры в Европе.
- 1 ноября 2022
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:00
- 31 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30